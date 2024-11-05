Хавьер Мендес ответил, чьи навыки в борьбе лучше — Хамзата Чимаева или Ислама Махачева

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, считает, что навыки топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева в борьбе находятся на одном уровне со способностями его подопечного и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Чьи навыки в борьбе лучше — Ислама и Хабиба или Хамзата? Думаю, все они находятся на одном уровне. Однако у них разные стили. Хабиб, Хамзат и Ислам представляют один уровень, но при этом отличаются друг от друга», — приводит слова Хавьера Мендеса портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308, Чимаев победил в первом раунде Роберта Уиттакера.