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Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об изнасиловании женщины в 2018 году

Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об изнасиловании женщины в 2018 году
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Сегодня, 5 ноября, в высшем суде в Дублине (Ирландия) рассматривалось дело о сексуальном насилии, в котором обвиняется бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

Согласно версии потерпевшей, а именно парикмахера Никиты Ни Лаймхин, 9 декабря 2018 года Макгрегор и его приятель Джеймс Лоуренс в Дублине подвергли её сексуальному насилию.

После вечеринки в честь Рождества Ни Лаймхин связалась с Макгрегором, который забрал её вместе с подругой на личном автомобиле. Уточняется, что в тот вечер у ирландского бойца был пакет с наркотическими веществами. Через некоторое время они прибыли в дом Джеймса Лоуренса, в котором Макгрегор начал приставать к Никите, однако она не ответила взаимностью. В результате ирландец применил физическую силу. По версии потерпевшей, Макгрегор провёл ей удушающий захват.

В результате произошедшего инцидента Никита получила многочисленные ушибы и ссадины, а также кровавую царапину на груди.

Никита Ни Лаймхин требует компенсации с Конора Макгрегора. Адвокаты ирландца настаивают на том, что Ни Лаймхин занимается вымогательством и мошенничеством. Ожидается, что следующее слушание состоится в течение следующих двух недель.

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