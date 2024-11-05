Сонг Ядонг ответил, когда может состояться его бой с Умаром Нурмагомедовым

Топовый китайский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Сонг Ядонг ответил, когда он может подраться с непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

«Мы с Умаром, скорее всего, разделим октагон. На мой взгляд, Мераб не примет поединок с Нурмагомедовым, поскольку он только что завоевал пояс. Если он всё-таки не будет драться с Умаром, то мы встретимся с ним в январе», — приводит слова Ядонга портал Sherdog.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте в Майами на турнире UFC 299, китайский атлет провёл поединок с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном. Бой завершился победой Яна единогласным решением судей.