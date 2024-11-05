Майкл Чендлер: хирургически и методично сломаю Чарльза Оливейру

Топовый американский боец UFC Майкл Чендлер объяснил, почему он уступил бывшему чемпиону UFC бразильцу Чарльзу Оливейре в первом бою. Также он рассказал, чего стоит ожидать от него в предстоящем реванше с ним, который состоится на турнире UFC 309.

«[В первом бою с Чарльзом] Я был не там, где должен был быть. Во мне присутствовала полная уверенность в собственных силах, подготовка также прошла прекрасно, но в октагоне я пытался убить его с самых первых секунд. Первый раунд остался за мной, 10-8. А во втором раунде мне не удалось сохранить тот же темп. Это было плохое решение.

С тех пор я изменился, в основном в духовном и умственном плане. Вы увидите мастерское выступление в моём исполнении. Я хирургически и ментально сломаю Чарльза так, что он начнёт искать табличку с надписью «Выход», — приводит слова Чендлера портал Bloody Elbow.