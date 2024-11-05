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Айк Ибеабучи впервые за 25 лет проведёт боксёрский поединок

Айк Ибеабучи впервые за 25 лет проведёт боксёрский поединок
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Бывший обладатель титула WBC International в тяжёлом весе, 51-летний нигериец Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО) впервые за 25 лет проведёт боксёрский поединок. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Соперником Айка станет египтянин Айман Аббас (10-1, 1 КО). Их бой состоится 7 декабря в Нигерии.

В последнем поединке, который состоялся 20 марта 1999 года, Айк разделил ринг с американцем Крисом Бёрдом. Ибеабучи победил техническим нокаутом в пятом раунде (нигериец дважды отправил Бёрда в нокдаун, после чего бой был остановлен рефери).

В том же 1999 году Айка обвинили в изнасиловании и посадили в тюрьму, где он провёл следующие 16 лет. На свободу нигерийский боксёр вышел в декабре 2015 года.

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