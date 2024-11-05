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Чейл Соннен назвал преимущества Стипе Миочича в бою с Джоном Джонсом

Чейл Соннен назвал преимущества Стипе Миочича в бою с Джоном Джонсом
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Бывший претендент на титул UFC в среднем и полутяжёлом весе, а ныне аналитик Чейл Соннен назвал два преимущества экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича в бою с действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг Джоном Джонсом.

«Конечно, Стипе старый, но он не сильно старше Джона. Не буду спорить, если вы скажете, что Стипе старый по меркам ММА. Однако я бы поспорил, если бы мне сказали, что Джон ещё молод. Вы верите, что Джон может просто взять и перевести Стипе при желании? Просто напомню, что Кормье в одном из боёв со Стипе дважды пытался его перевести. И Миочич отразил обе попытки.

Дальше, как вы думаете, Джон Джонс способен нокаутировать Стипе Миочича? Тяжёлый вес — место, где размер и сила действительно имеют значение. И мне кажется, что конкретно в этом аспекте преимущество на стороне Стипе. Я ошибаюсь? То есть вы хотите сказать, что Джон лучше Миочича в стойке?» — приводит слова Соннена портал MMAJunkie.

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