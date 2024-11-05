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Ядонг — о резких словах Стрикленда о китайцах: он ничем не отличается от токсичных фанатов

Ядонг — о резких словах Стрикленда о китайцах: он ничем не отличается от токсичных фанатов
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Топовый боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), китаец Сонг Ядонг отреагировал на резкие слова бывшего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) американца Шона Стрикленда в адрес китайцев. Ранее тот назвал представителей данной нации «дикарями и животными».

«Я слышал, как Шон говорил много негативных вещей о китайцах. Однако не думаю, что он когда-либо был в Китае, хотя считает, что китайцы ведут себя определённым образом.

Его слова ничем не отличаются от высказываний токсичных фанатов. Это дискриминация по отношению к китайцам. Я уважаю его как бойца. Но то, что он говорит, это неправильно. Если у него будет желание, то я могу показать ему Китай. В каждой стране есть что-то хорошее и что-то плохое», — приводит слова Ядонга портал Bloody Elbow.

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