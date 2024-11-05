Магомед Анкалаев: Алекс Перейра знает, как сдаваться. Я облегчу ему задачу

Топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев язвительно высказался в адрес действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры.

«Алекс проигрывал в своей жизни 10 раз. Для него поражение в бою со мной будет совершенно нормальным. Он умеет проигрывать, а я облегчу ему задачу. Перейра знает, как сдаваться», — написал Магомед на своей странице в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев одолел единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.