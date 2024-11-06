Авторитетный портал включил россиянина в топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Авторитетный портал Bloody Elbow представил топ-10 величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

Топ-10 величайших бойцов в истории смешанных единоборств:

1. Джон Джонс (27-0-1-1);

2. Жорж Сен-Пьер (26-2);

3. Деметриус Джонсон (33-4-1);

4. Андерсон Силва (34-11-0-1);

5. Хабиб Нурмагомедов (29-0);

6. Аманда Нуньес (23-5);

7. Конор Макгрегор (22-6);

8. Даниэль Кормье (22-3-0-1);

9. Стипе Миочич (20-4);

10. Александр Волкановски (26-4).

Напомним, следующий поединок Джон Джонс проведёт против Стипе Миочича 16 ноября на турнире UFC 309, который состоится на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Их бой будет главным событием турнира.