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Авторитетный портал включил россиянина в топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Авторитетный портал включил россиянина в топ-5 величайших бойцов в истории ММА
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Авторитетный портал Bloody Elbow представил топ-10 величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

Топ-10 величайших бойцов в истории смешанных единоборств:

1. Джон Джонс (27-0-1-1);
2. Жорж Сен-Пьер (26-2);
3. Деметриус Джонсон (33-4-1);
4. Андерсон Силва (34-11-0-1);
5. Хабиб Нурмагомедов (29-0);
6. Аманда Нуньес (23-5);
7. Конор Макгрегор (22-6);
8. Даниэль Кормье (22-3-0-1);
9. Стипе Миочич (20-4);
10. Александр Волкановски (26-4).

Напомним, следующий поединок Джон Джонс проведёт против Стипе Миочича 16 ноября на турнире UFC 309, который состоится на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Их бой будет главным событием турнира.

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