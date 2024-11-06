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Дональд Трамп рассказал о своём отношении к Майку Тайсону

Дональд Трамп рассказал о своём отношении к Майку Тайсону
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Бывший президент США Дональд Трамп высказался в адрес бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.

«Майк великолепен. Думаю, я видел больше боёв Майка Тайсона, чем кто-либо другой. Он был жестоким. И вот однажды у него был тяжёлый бой против Бастера Дугласа. Это был потрясающий поединок. Он проходил в Японии и начинался в семь утра. Должен вам сказать, что оно того стоило. Никто ничего не понимал, включая Майка. Он отличный парень и, на мой взгляд, отличается от других людей. Майк был очень предан мне и поддержал меня с самого начала», — приводит слова Трампа портал Bloody Elbow.

Тайсон ещё в 2019 году публично заявил, что поддерживает кандидатуру Трампа на посту президента США.

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