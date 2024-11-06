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Камару Усман намекнул на возвращение, опубликовав пост

Камару Усман намекнул на возвращение, опубликовав пост
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман намекнул на скорое возвращение в клетку престижнейшей организации мира.

«Возмутитель спокойствия. Скоро я приду», — написал Усман в социальных сетях.

Фото: из личного архива Камару Усмана

Напомним, Усман не выступал с октября 2023 года, когда на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) уступил раздельным судейским решением Хамзату Чимаеву.

Ранее непобеждённый казахстанский претендент Шавкат Рахмонов заявил о желании сразиться с Усманом за временный титул на турнире UFC 310, который состоится декабре в Лас-Вегасе (США).

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