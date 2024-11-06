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«Его снова нокаутируют, он ужасен». Анкалаев негативно высказался об экс-чемпионе UFC

«Его снова нокаутируют, он ужасен». Анкалаев негативно высказался об экс-чемпионе UFC
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о бывшем чемпионе дивизиона американце Джамале Хилле.

Напомним, Хилл раскритиковал выступление Анкалаева в бою с австрийцем Александаром Ракичем на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), назвав его «полным отстоем».

«Джамал Хилл будет нокаутирован в следующем бою, он ужасен», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье оценил выступление Анкалаева на UFC 308.

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