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WBO рассмотрит возвращение чемпионских боёв в Россию

WBO рассмотрит возвращение чемпионских боёв в Россию
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Всемирная боксёрская организация (WBO) рассмотрит возобновление титульных боёв на территории России, сообщает «Матч ТВ». Ожидается, что решение будет принято в течение месяца.

В настоящий момент отечественные профессиональные боксёры могут подниматься в официальных рейтингах и проводить бои за региональные и мировые титулы WBO, но за пределами России.

Отметим, что действующим чемпионом WBO из России является Артур Бетербиев, однако он из-за внешнеполитической ситуации представляет Канаду. В октябре Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), победив соотечественника Дмитрия Бивола.

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