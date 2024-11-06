WBO рассмотрит возвращение чемпионских боёв в Россию

Всемирная боксёрская организация (WBO) рассмотрит возобновление титульных боёв на территории России, сообщает «Матч ТВ». Ожидается, что решение будет принято в течение месяца.

В настоящий момент отечественные профессиональные боксёры могут подниматься в официальных рейтингах и проводить бои за региональные и мировые титулы WBO, но за пределами России.

Отметим, что действующим чемпионом WBO из России является Артур Бетербиев, однако он из-за внешнеполитической ситуации представляет Канаду. В октябре Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), победив соотечественника Дмитрия Бивола.