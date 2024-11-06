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Бывший соперник Бивола, ставший чемпионом, заявил о желании сразиться с Усиком

Бывший соперник Бивола, ставший чемпионом, заявил о желании сразиться с Усиком
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Чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Хильберто Рамирес (46-1, 30 KO) заинтересован в поединке со звёздным украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил промоутер боксёра Оскар де ла Хойя.

«Знаете, что лично меня заводит в предстоящем поединке Рамиреса? На днях он заявил о желании подраться с Усиком. А ведь Усик вернётся в первый тяжёлый вес! И это волнует», — приводит слова де ла Хойи DAZN Boxing.

Напомним, 16 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Рамирес, владеющий титулом WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) сразится с чемпионом WBO британцем Крисом Биллам-Смитом (20-1, 13 KO).

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