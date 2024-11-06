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Эксперт: бой Тайсона и Пола — катастрофа, в выигрыше останется один Майк

Эксперт: бой Тайсона и Пола — катастрофа, в выигрыше останется один Майк
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Бывший боец UFC, а ныне блогер и аналитик Брендан Шауб высказался о предстоящем боксёрском поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Переберём варианты. Если Пол вырубит Майка, фанаты скажут: «Позор избивать старика!» Если он проиграет нокаутом, фанаты назовут его клоуном, которого избил старик. А если поединок пройдёт всё дистанцию, то будет ещё хуже. Никто не будет его обсуждать. Этот бой – катастрофа. В выигрыше останется один Майк, даже если его нокаутируют. Ему ведь 58 лет, он получит огромные деньги», — сказал Шауб на своём YouTube-канале.

Поединок Тайсона и Пола состоится в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).

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