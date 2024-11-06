Американский тренер назвал единственного соперника, который удержит Кроуфорда от ухода

Известный американский тренер Роберт Гарсия считает, что лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд завершит карьеру в том случае, если не получит бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я говорил с ним. Кажется, он хочет только боя с Канело. Если он его не получит, то может уйти. Ему нужен кто-то, кто мотивировал бы его. Ему больше нечего доказывать», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе (до 69,9 кг).