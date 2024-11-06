Чендлер: знаю, что не нравлюсь Царукяну

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о первом номере дивизиона россиянине Армане Царукяне.

«Он заматерел. У него есть несколько отличных побед. В последний раз он победил Оливейру, моего следующего соперника, так что он заслужил титульный бой. Он делает свою работу, и я знаю, что не нравлюсь ему, но после того, как он победил Оливейру, я поздравил его. У меня нет враждебности к кому-то», — цитирует Чендлера New York Post.

Ранее Чендлер дал прогноз на ожидаемый реванш Махачева и Царукяна.

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