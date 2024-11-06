Александр Гвоздик назвал сроки следующего боя

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) сообщил, что может вернуться на ринг в январе.

«Я в таком состоянии нахожусь, что могу стартовать когда угодно. Мы сейчас рассчитываем на бой 25 или 26 января, и это будет андеркард поединка Моррелл — Бенавидес. Соперник ещё не известен», — цитирует Гвоздика издание Ukrsport.pro.

Напомним, в своём последнем бою, носившем статус претендентского, Гвоздик проиграл единогласным судейским решением (111-117, 109-119, 112-116) американцу Дэвиду Бенавидесу. Поражение стало для него вторым в карьере.

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