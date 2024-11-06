Малиньяджи: бой с Дюбуа показал, что Джошуа больше не хочет находиться в ринге

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Пол Малиньяджи считает, что звёздный британский супертяжеловес Энтони Джошуа потерял мотивацию к боям.

«Бой с Дюбуа показал мне, что Джошуа не хочет находиться в ринге. Жаль, перед нокаутом он смог потрясти Дюбуа. Возможно, его захватит мысль о том, что он захочет сделать это снова. Но говорю вам, что это очень тяжёлое положение для бойца», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), Джошуа проиграл нокаутом в пятом раунде соотечественнику Даниэлю Дюбуа.