Майкл Биспинг сказал, кто должен стать соперником Рахмонова

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что следующим соперником непобеждённого казахстанского полусредневеса должен стать британец Леон Эдвардс.
«Для Леона Эдвардса это означает всё. Если ты победил Шавката Рахмонова, ты – босс. Что это даёт? В таком случае вы возвращаетесь в борьбу за титул. Вероятно, это реванш с Белалом Мухаммадом», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания), Эдвардс проиграл единогласным решением американцу Белалу Мухаммаду, лишившись чемпионского титула.
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