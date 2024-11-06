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Валентина Шевченко высказалась о дальнейших планах в UFC

Валентина Шевченко высказалась о дальнейших планах в UFC
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Двукратная чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о дальнейших планах в престижнейшей организации мира.

«Я готова драться с кем угодно, я никогда не отказываюсь от предложений UFC. Не знаю, что им больше нравится – супербой чемпионки против чемпионки или титульный бой против [Манон] Фиоро. Мне всё равно», – сказала Шевченко в подкасте Ариэля Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 306 в сентябре, Шевченко победила единогласным судейским решением мексиканку Алексу Грассо, вернув себе чемпионский титул, утраченный в 2023 году.

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