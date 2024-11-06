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Малиньяджи: никто в боксе не считает Бетербиева победителем в бою с Биволом

Малиньяджи: никто в боксе не считает Бетербиева победителем в бою с Биволом
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи заявил, что считает Дмитрия Бивола безоговорочным победителем в бою с Артуром Бетербиевым.

«Я не слышал, чтобы кто-то в боксе посчитал Бетербиева победителем. Честно. Единственные, кто выбрал Бетербиева, это люди в комментариях. Я лично не встретил ни одного человека с таким мнением, за исключением одного профессионального боксёра, не буду называть его имя, но он сделал ставку на Бетербиева. Вот почему он сказал, что Бетербиев победил (улыбается).

Это был хороший бой, конкурентный бой, но я не считаю, что в данном случае нужно выяснять, кто победил», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу BoxingSocial.

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