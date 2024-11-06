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МОК отказался комментировать скандальный медотчёт о Иман Хелиф

МОК отказался комментировать скандальный медотчёт о Иман Хелиф
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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать скандальный медицинский отчёт о победительнице женского боксёрского турнира Олимпиады-2024 Иман Хелиф.

«Иман Хелиф подала судебный иск против лиц, которые комментировали её ситуацию во время Олимпийских игр в Париже, а также готовит судебный иск в ответ на последние сообщения. МОК не будет комментировать, пока продолжается судебное разбирательство, сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено», — приводит слова пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчёт о гендерном тесте Хелиф, пройденный в 2023 году. Согласно медицинским заключениям, у спортсменки выявлено наличие тестикул и микропениса.

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