Майкл Пейдж назвал одну из причин поражения Леона Эдвардса на UFC 304

Британский боец UFC Майкл Пейдж считает, что время проведения турнира UFC 304 в Манчестере сказалось на выступлении соотечественника Леона Эдвардса, проигравшего в титульном бою с американцем Белалом Мухаммадом.

Напомним, ивент прошёл в ночь по британскому времени, поскольку этого, по словам генерального директора UFC Даны Уайта, требовал американский телегигант ESPN.

«Был ли я удивлён победе Белала? Нет, я оценивал Белала высоко. Он очень сильный для дивизиона. И если приводить аргумент в пользу Леона, то пытаться поддерживать своё тело в состоянии, когда на часах шесть часов утра… Это смешно. Я не могу даже сказать, что он устал, но его тело не реагировало должным образом. Я хотел бы увидеть этот поединок снова, в подходящее для обоих время», — сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.