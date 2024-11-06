Пол Малиньяджи ответил, в каком случае Фьюри победит Усика в реванше

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Если Фьюри вернёт ту мотивацию, которую мы видели… Я попросту не знаю, есть ли она, не читаю мысли.

Старый Фьюри был бы одержим реваншем в случае поражения и сделал бы всё для победы, устроил бы войну. Я не знаю, остался ли он прежним. Я не уверен, но всё возможно. И да, он может победить в реванше, он более одарённый боец с точки зрения атлетизма, он крупнее», — сказал Малиньяджи в интервью YouTube-каналу Boxing Social.