Мэтт Браун: бой между Рахмоновым и Усманом крутой, но там не должен стоять титул

43-летний ветеран полусреднего дивизиона UFC американец Мэтт Браун раскритиковал вероятность того, что непобеждённый казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов может разыграть временный титул в этом весе с экс-чемпионом Камару Усманом.

«Я думаю, мы все знаем, что это, по крайней мере, не полноценный титул. Этот чёртов титул сейчас находится в руках Белала [Мухаммада]. Он скоро вернётся. Он будет драться с победителем этого боя. Вот это будет реальный поединок за титул. А на кону боя Шавката с Усманом не должно быть никакого титула.

Я в восторге от боя Шавката против Усмана, так же как и от возможного боя Шавката с Белалом, но мне не нравится, что титул может быть разыгран без участия Белала», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Напомним, Рахмонов и Усман планируют возглавить турнир UFC 310, который пройдёт 7 декабря в Лас-Вегасе.