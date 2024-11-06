Коди Гарбрандт не сможет выступить на UFC Fight Night 247

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт не сможет принять участия в соглавном событии турнира UFC Fight Night 247, который пройдёт в ночь с 9 на 10 ноября в Лас-Вегасе (США). Причиной тому стала травма Гарбрандта, полученная в процессе финальной подготовки к бою. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Напомним, Гарбрандт должен был встретиться со своим соотечественником Майлзом Джонсом и попытаться закрыть поражение от экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду, которое получил в апреле 2024 года.

Руководство UFC пытается найти для Джонса нового соперника, готового выступить на коротком уведомлении.