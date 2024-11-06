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Бывшие соперники Сауля Альвареса хотят провести бой между собой

Бывшие соперники Сауля Альвареса хотят провести бой между собой
Сауль Альварес
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Экс-чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе, американец Калеб Плант хочет провести бой против экс-претендента на титул чемпиона мира в этом дивизионе, перспективного пуэрториканца Эдгара Берланги, который также заинтересован в этом противостоянии.

«В следующем бою я хотел бы сразиться с Берлангой, даже несмотря на то что он недавно проиграл Альваресу. Я думаю, что это большой бой для мирового бокса, и, думаю, ему такой вариант тоже был бы интересен. Болельщикам это понравится; мне это понравится, думаю, и ему.

Он, как и я, перечислял имена Хайме Мунгии, Кристиана Мбилли на роль возможных следующих соперников — это тоже могли бы быть большие бои, но он также называл и моё имя, поэтому я думаю, что мы договоримся», — приводит слова Планта boxingnews24.

Напомним, Плант и Берланга оба встречались на ринге со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом. Берланга в сентябре 2024 года проиграл ему единогласным решением судей, а Плант потерпел поражение техническим нокаутом в 11-м раунде в ноябре 2021 года.

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