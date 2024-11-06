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Том Аспиналл сделал прогноз на бой Джона Джонса против Стипе Миочича

Том Аспиналл сделал прогноз на бой Джона Джонса против Стипе Миочича
Том Аспиналл
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл сделал прогноз на предстоящий бой полновесного чемпиона в этом весе Джона Джонса против экс-чемпиона Стипе Миочича.

«Я бы советовал Стипе Миочичу нокаутировать Джона Джонса. Лично я бы пытался прессинговать Джонса, используя свои габариты. Опыт здесь не поможет Стипе, потому что Джонс тоже очень опытный боец, и здесь нужно делать упор на габариты. У Миочича мощнейшая нокаутирующая мощь, и ему нужно её использовать в этом бою», — приводит слова Аспиналла MMANews.

Напомним, бой Джонса и Миочича возглавит турнир UFC 309, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США).

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