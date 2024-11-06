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Георгий Челохсаев высказался о предстоящем поединке Майка Тайсона с Джейком Полом

Георгий Челохсаев высказался о предстоящем поединке Майка Тайсона с Джейком Полом
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Обладатель титула EBP (Eurasian Boxing Parliament) в первом полусреднем весе Георгий Челохсаев, которому 17 ноября в Москве предстоит защита своего титула против африканца Лорена Джафета, поделился ожиданиями от боксёрского поединка между легендарным чемпионом прошлых лет, 58-летним Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Честно говоря, мне не нравятся такие бои. Как и поединок Мейвезера с Макгрегором, например. В том хоть и не было интриги, но я всё равно опасался, что что-то может пойти не так. А здесь Джейк Пол собирает скальпы стариков всех видов спорта. Майк хоть и сейчас очень опасен, но, вспоминая его бой с Джонсом, хочется верить, что он подготовится лучше, так как против него будет не такой же «пенсионер», а молодой и честолюбивый Джейк Пол. Не хотелось бы видеть Железного Майка в плохом свете, а ввиду его возраста все может быть. Но всё равно верю, что Майк всё-таки преподаст урок молодому поколению», — сказал Челохсаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США).

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