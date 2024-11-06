Эдди Хирн предложил Оскару де ла Хойе устроить пять мегафайтов в одном шоу

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил боссу Golden Boy Promotions Оскару де ла Хойе организовать крупный вечер бокса в формате «5 на 5», как это было уже проведено однажды в Саудовской Аравии в июне 2024 года. Тогда команда Хирна сразилась с боксёрами Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена и проиграла со счётом 5:0.
Предлагаемый Хирном файткард выглядит следующим образом:
Джарон Эннис — Райан Гарсия (бой в полусреднем весе, до 66,7 кг);
Шакур Стивенсон — Уильям Сепеда (бой в лёгком весе, до 61,2 кг);
Исраил Мадримов — Верджил Ортис (бой в первом среднем весе, до 69,9 кг);
Джей Опетайя — Хильберто Рамирес (бой в тяжёлом весе, до 90,7 кг);
Джек Кэттеролл — Хосе Рамирес (бой в первом полусреднем весе, до 63,5 кг).