Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамза Шираз может подраться за титул в феврале 2025 года в Саудовской Аравии

Хамза Шираз может подраться за титул в феврале 2025 года в Саудовской Аравии
Жанибек Алимханулы
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что непобеждённый британский средневес Хамза Шираз может провести бой за титул чемпиона мира 22 февраля 2025 года на крупном вечере бокса, который пройдёт в этот день в Саудовской Аравии.

«Его следующий бой будет за титул чемпиона мира. Когда мы подпишем контракт на этот бой, вы сразу же узнаете имя его соперника. Он будет драться в феврале в Саудовской Аравии за титул чемпиона мира», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Напомним, Шираз имеет самые высокие рейтинговые позиции по версиям WBO и IBF, где чемпионом является казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы. Кроме того, WBO (Всемирная боксёрская организация) уже назначала бой между ними и было объявлено, что они должны определиться с местом и датой боя до 23 октября, но позже организация дала им отсрочку до 11 ноября 2024 года.

Материалы по теме
WBO назначила бой Жанибека Алимханулы с Хамзой Ширазом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android