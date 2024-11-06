Хамза Шираз может подраться за титул в феврале 2025 года в Саудовской Аравии

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что непобеждённый британский средневес Хамза Шираз может провести бой за титул чемпиона мира 22 февраля 2025 года на крупном вечере бокса, который пройдёт в этот день в Саудовской Аравии.

«Его следующий бой будет за титул чемпиона мира. Когда мы подпишем контракт на этот бой, вы сразу же узнаете имя его соперника. Он будет драться в феврале в Саудовской Аравии за титул чемпиона мира», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Напомним, Шираз имеет самые высокие рейтинговые позиции по версиям WBO и IBF, где чемпионом является казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы. Кроме того, WBO (Всемирная боксёрская организация) уже назначала бой между ними и было объявлено, что они должны определиться с местом и датой боя до 23 октября, но позже организация дала им отсрочку до 11 ноября 2024 года.