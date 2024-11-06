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Майкл Чендлер высказался по поводу реванша между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном

Майкл Чендлер высказался по поводу реванша между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном
Ислам Махачев
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Бывший чемпион Bellator, который сейчас выступает в лёгкой весовой категории UFC, Майкл Чендлер выразил своё мнение по поводу предстоящего возможного реванша между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и одним из ведущих бойцов дивизиона Арманом Царукяном.

«Мне кажется, что Махачев его просто переедет. У Царукяна нет никаких шансов против него, но зато у него отличные волосы», — приводит слова Чендлера BJ Penn.

Напомним, Махачев и Царукян однажды уже встречались в клетке в апреле 2019 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам, а теперь эти бойцы могут провести бой-реванш в начале 2025 года.

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