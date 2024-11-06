Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вячеслав Борщёв высказался по поводу боя Джона Джонса со Стипе Миочичем

Вячеслав Борщёв высказался по поводу боя Джона Джонса со Стипе Миочичем
Джон Джонс
Комментарии

Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв поделился своим мнением по поводу предстоящего боя между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем.

«Традиционно, думаю Джонс побьёт всех, включая Миочича, и в принципе его как бойца больше ценю, но по какой-то причине хочется верить в чудо, может быть, из-за выборов (смеётся). Миочич пожарный и весь такой хороший парень, а Джонс – хулиганье, хоть и боец великолепный», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, бой между Миочичем и Джонсом состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США), где они возглавят турнир UFC 309.

Материалы по теме
Том Аспиналл сделал прогноз на бой Джона Джонса против Стипе Миочича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android