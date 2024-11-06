Вячеслав Борщёв высказался по поводу боя Джона Джонса со Стипе Миочичем

Российский легковес UFC Вячеслав Борщёв поделился своим мнением по поводу предстоящего боя между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом в этом дивизионе Стипе Миочичем.

«Традиционно, думаю Джонс побьёт всех, включая Миочича, и в принципе его как бойца больше ценю, но по какой-то причине хочется верить в чудо, может быть, из-за выборов (смеётся). Миочич пожарный и весь такой хороший парень, а Джонс – хулиганье, хоть и боец великолепный», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, бой между Миочичем и Джонсом состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США), где они возглавят турнир UFC 309.