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Крис Уайдман заявил, что не планирует завершать карьеру

Крис Уайдман заявил, что не планирует завершать карьеру
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Экс-чемпион UFC, 40-летний боец среднего дивизиона Крис Уайдман рассказал, что не планирует завершать бойцовскую карьеру в ближайшее время.

«Честно говоря, я всё ещё готов принимать бой за боем, чтобы понять, как я себя чувствую и в какой я форме. Потому что сейчас в спортзале моё тело чувствует себя хорошо и я отлично выступаю на спаррингах, но мне нужно понять, как я себя буду чувствовать в официальных боях», — приводит слова Уайдмана MMA Fighting.

Напомним, Уайдман свой следующий бой проведёт 16 ноября в Нью-Йорке (США) на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден», где его ожидает поединок с Эриком Эндерсом.

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