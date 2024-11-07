Игорь Потеря: у Амосова все шансы стать чемпионом UFC

28-летний украинский средневес UFC Игорь Потеря считает, что его соотечественник, экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов имеет все шансы стать чемпионом UFC, где планирует продолжить свою бойцовскую карьеру.

«Я считаю, что Амосова сразу должны закинуть в топ-5. Ярик был чемпионом Bellator и сразу должен быть в UFC в топ-5. У него есть все шансы. У всех все шансы. Не нужно никого недооценивать, у всех есть шансы стать чемпионами, просто всё зависит от того, как сложатся обстоятельства и как на эти обстоятельства они будут реагировать», — сказал Потеря в интервью на YouTube-канале Radical MMA.

Напомним, Амосов свой последний бой проводил в ноябре 2023 года, где потерпел первое в карьере поражение нокаутом в третьем раунде от Джейсона Джексона. До этого боя послужной список Амосова состоял из 27 побед в 27 поединках.