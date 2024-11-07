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Промоутер Криса Юбэнка-младшего: верю, что мы проведём бой с Канело

Промоутер Криса Юбэнка-младшего: верю, что мы проведём бой с Канело
Сауль Альварес
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Промоутер действующего чемпиона мира по версии IBO в среднем весе Криса Юбэнка-младшего Бен Шалом заявил, что он по-прежнему верит в организацию боя против звёздного мексиканца Сауля Альвареса.

«Я всё ещё верю, что этот бой может состояться. Я всё ещё верю, что этот бой состоится в 2025 году. Не думаю, что это будет наш следующий соперник, потому что Канело традиционно дерётся в мае и сентябре, а мы хотим увидеть Криса в феврале или в марте, но да, я был удивлён, увидев информацию из лагеря Альвареса, что с ними никто не вёл переговоры. Это говорит об их плохой коммуникации внутри команды», — приводит слова Шалома Boxing Scene.

Напомним, Юбэнк свой последний бой проводил в октябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в седьмом раунде Камила Шеремету.

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