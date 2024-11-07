Мурзаканов отказался от боя с Крыловым на UFC 309 – MMAJunkie

Россиянин Азамат Мурзаканов отказался от боя с Никитой Крыловым на турнире UFC 309, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке, сообщает MMAJunkie.

На данный момент неизвестно, по какой причине Мурзаканов снялся с турнира и останется ли в карде Крылов.

Мурзаканов в марте 2022-го дебютировал в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.

Никите Крылову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2013-го по 2016-й выступал в UFC, после чего два года дрался в других промоушенах. С 2018 года на постоянной основе проводит бои в UFC. Всего на его счету в организации 11 побед и семь поражений.

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