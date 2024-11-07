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Ковингтон заявил, что готов выйти в октагон с Рахмоновым

Ковингтон заявил, что готов выйти в октагон с Рахмоновым
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Экс-претендент на титул UFC в категории до 77 кг американец Колби Ковингтон рассказал, что предложил руководству UFC выйти на бой с непобеждённым казахстанским полусредневесом Шавкатом Рахмоновым на UFC 310.

«Я сказал UFC, что готов выйти на площадку, я бы с удовольствием спас шоу и встретился бы с Рахмоновым.

Я думаю, у [UFC] были другие планы. Но, похоже, они решили пойти другим путём. Они собираются договориться о бое Усмана с Шавкатом», — приводит слова Ковингтона SubmissionRadio.

Напомним, турнир UFC 310 состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США). Планируется, что поединок Усмана и Рахмонова станет титульным.

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