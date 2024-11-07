Ковингтон заявил, что помогал Трампу выиграть выборы в США, поэтому не дрался в этом году

Экс-претендент на титул UFC в категории до 77 кг американец Колби Ковингтон рассказал, что не дрался в этом году, потому что помогал Дональду Трампу избраться на пост президента США.

«Знаете, я проводил время со своим другом Дональдом Трампом, готовил его к предвыборной кампании. Итак, я очень взволнован направлением, в котором развивается наша страна.

Всё, что я делаю, я делаю ради бога и страны. Это важнее, чем мои собственные эгоистичные планы выиграть бои UFC и стать чемпионом мира…

Я, конечно, всё ещё восстанавливаюсь после перелома ноги, но прежде всего — бог и страна», — приводит слова Ковингтона SubmissionRadio.

Напомним, подсчёт итогов ещё продолжается, но Дональд Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам кандидат уже объявил о своей победе.