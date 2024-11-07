Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт высказался об ожидаемой победе Трампа на выборах в США

Дана Уайт высказался об ожидаемой победе Трампа на выборах в США
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался об ожидаемой победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Никто не заслуживает этого больше, чем он, и никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Его не смогли остановить, он продолжил идти вперёд и не сдался. Это один из самых трудолюбивых людей, которых я встречал. Это семья – невероятные люди. Это карма, дамы и господа! Он заслужил это!» — сказал Уайт во время публичного выступления.

Напомним, подсчёт итогов ещё продолжается, но Дональд Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам кандидат уже объявил о своей победе.

Материалы по теме
Ковингтон заявил, что помогал Трампу выиграть выборы в США, поэтому не дрался в этом году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android