Дана Уайт высказался об ожидаемой победе Трампа на выборах в США

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался об ожидаемой победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Никто не заслуживает этого больше, чем он, и никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Его не смогли остановить, он продолжил идти вперёд и не сдался. Это один из самых трудолюбивых людей, которых я встречал. Это семья – невероятные люди. Это карма, дамы и господа! Он заслужил это!» — сказал Уайт во время публичного выступления.

Напомним, подсчёт итогов ещё продолжается, но Дональд Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам кандидат уже объявил о своей победе.