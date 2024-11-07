Владелец UFC категорично отреагировал на заявления Даны Уайта о приходе в бокс

Марк Шапиро, президент холдинга TKO Group, владельца бойцовского промоушена UFC, высказался о возможности организации бизнеса в профессиональном боксе.

«Некоторые необдуманные комментарии Даны Уайта нельзя считать стратегией. Дана много говорит, у него много желаний, за это мы его и любим. Он лучший промоутер в истории MMA и, по правде говоря, бокса тоже.

Бокс, мягко говоря, запутан и разделён. Возможно, даже сломан. Мы считаем, что этот спорт интересен для нас. Если бы мы вовлеклись в бокс, то сделали бы это органичным образом. Если мы и пойдём на это, то это будет работа с партнёром, который будет оплачивать нам работу», — приводит слова Шапиро издание MMA Fighting.