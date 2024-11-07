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Иман Хелиф пригласили на чемпионат России по боксу среди женщин в качестве зрителя

Иман Хелиф пригласили на чемпионат России по боксу среди женщин в качестве зрителя
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Чемпионка Европы по боксу Елена Жиляева пригласила победительницу Олимпиады — 2024 алжирку Иман Хелиф на чемпионат России среди женщин в качестве зрителя.

«Мы слышали про эту историю, — сказала Жиляева. — Мы боксировали с Иман Хелиф. Приглашаем Хелиф на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс. Может, в тренировочном режиме и побоксируем. Нам, конечно, ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу. Хотя текущая ситуация и требует правильного расследования. Но настоящий женский бокс прямо сейчас проходит в Серпухове!» — приводит слова Жиляевой пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпионат России по боксу среди женщин проходит в Серпухове и завершится 9 ноября.

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