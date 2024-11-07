Известного дагестанского комментатора Рабаданова задержали в Махачкале — Mash

Известный дагестанский комментатор, блогер и общественный деятель Рамазан Рабаданов задержан в Махачкале, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации ресурса, задержание произошло вчера, 6 ноября, в центре города. Правоохранительные органы пока не подтвердили информацию.

Рамазан Рабаданов приобрёл всероссийскую известность в 2008 году, когда в Сети стало вирусным видео с его комментариями футбольного матча между сборными России и Нидерландов. В Дагестане известен с 90-х озвучкой бойцовских и борцовских турниров, а также зарубежного кино.

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