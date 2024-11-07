Кормье рассказал, как Хабиб осудил его за рукопожатие с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье рассказал об интересном эпизоде с бывшим одноклубником россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Если вы конфликтуете с кем-то, американцы не считают необходимым встать с вами в один ряд. Я знаком с Конором Макгрегором. Он был на паре моих боёв, и мы всегда были вежливы по отношению друг к другу.

Я видел Конора в Абу-Даби, тогда он, кажется, дрался с Дастином Порье. Мы пожали руки и немного поговорили. Хабиб сказал: «Брат, я не понимаю этого! Если я увижу Конора с женой, то пожму ему руку, потому что должен. Но, брат…» Я поначалу был против этого», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.