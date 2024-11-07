Том Аспиналл оценил победу Чимаева на UFC 308

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером.

Напомним, претендентский поединок в среднем весе (до 84 кг) состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева болевым приёмом в первом раунде.

«Хамзат просто невероятен. То, как он расправился с Робертом Уиттакером, вдохновляет меня развиваться. Выйти и победить бывшего чемпиона вот так, без ударов, без сопротивления… Это вдохновляет. Хамзат станет чемпионом», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

ОАЭ — земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен