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Том Аспиналл оценил победу Чимаева на UFC 308

Том Аспиналл оценил победу Чимаева на UFC 308
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером.

Напомним, претендентский поединок в среднем весе (до 84 кг) состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева болевым приёмом в первом раунде.

«Хамзат просто невероятен. То, как он расправился с Робертом Уиттакером, вдохновляет меня развиваться. Выйти и победить бывшего чемпиона вот так, без ударов, без сопротивления… Это вдохновляет. Хамзат станет чемпионом», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

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