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Ковингтон заявил, что Порье отказался от боя с ним на UFC 309

Ковингтон заявил, что Порье отказался от боя с ним на UFC 309
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Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил, что его команда была заинтересована в поединке с легковесом и соотечественником Дастином Порье на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США).

«Мне предложили бой с Дастином, а ему даже пообещали двойной гонорар, но он всё равно отказался», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

В своём последнем бою на UFC 302 в июне Порье проиграл удушающим приёмом чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву. Ковингтон не выступал с декабря, когда на UFC 296 уступил единогласным решением Леону Эдвардсу.

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