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Кормье назвал трёх соперников для Холлоуэя после поражения на UFC 308

Кормье назвал трёх соперников для Холлоуэя после поражения на UFC 308
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о перспективах бывшего обладателя титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) соотечественника Макса Холлоуэя после досрочного поражения в бою с грузином Илией Топурией на турнире UFC 308.

«Макс просит Дастина Порье, и это была бы фантастика. Но есть и лучший путь ввести Холлоуэя в лёгкий вес. Поставить ли его в третий раз с Порье или дождаться боя Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры? Или немного опустимся в рейтинге, было бы любопытно увидеть, как он дерётся с Рафаэлем Физиевым. Было интересно увидеть его против Бенуа Сен-Дени. И было интересно увидеть его против Пэдди Пимблетта», — сказал Кормье в эфире ESPN.

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