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Стало известно, где и когда может провести бой Александр Емельяненко

Стало известно, где и когда может провести бой Александр Емельяненко
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко может провести бой в лиге NFL 21 декабря. Об этом рассказал сам Емельяненко и подтвердил президент лиги Гилани Калиматов.

«Готовим конкретное предложение для Александра. Есть вероятность, что он может выступить уже на турнире NFL 21 декабря. Но мы ориентируемся и на следующий год», — сказал Калиматов.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в мае прошлого года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Емельяненко победил за счёт болевого приёма во втором раунде.

В конце августа в команде именитого бойца смешанных единоборств (ММА) Вячеслава Дацика говорили, что его реванш с Емельяненко может не состояться.

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