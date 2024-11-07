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«Загнанный зверь». Анатолий Малыхин высказался о предстоящем сопернике

«Загнанный зверь». Анатолий Малыхин высказался о предстоящем сопернике
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе Анатолий Малыхин высказался о предстоящем поединке с сенегальцем Умаром Кейном.

«Он делает это от испуга. Я часто пересекался с ним на боях. Он нервничал, мандражировал. Думаю, от страха это делает. Но загнанный зверь опасен вдвойне. Нельзя его недооценивать. Однако и переоценивать его тоже не стоит. Нужно выйти собранно и работать. Физически сильный парень. Машет, может бороться, неплохо обучен. Но – ничего особенного», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Малыхин ответил на угрозы Двалишвили:

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